Legendaarne Venemaa telekommentaator hooaja peatamisest: mis on motiiv selle taga? Haigestunuid ju palju pole, rohkem on paanikat

Moskva Spartaki omanik Leonid Fedun pakkus nädala alguses välja, et jalgpallihooajale tuleks lõplikult joon alla tõmmata ning praegune liider Peterburi Zeniit meistriks kuulutada. Orlov kaasmaalase ettepanekut ei mõistnud. "Hooaeg tuleb lõpuni mängida, kasvõi kuu või kahe pärast. Vastasel juhul hakatakse rääkima ebaõiglusest. Küsimus pole ainult meistritiitlis. Mis saab saab eurosarja kohtadest?"

"Tõsi, 20-30 tuhat inimest ei tule staadionile, aga mis siis?" jätkas Orlov. "Kui palju miljoneid inimesi jälgiks jalgpalli televiisorist? Mina mõtleksin inimeste peale ja sellele, mis neile parem on."

"Pealegi, haigestunuid ju nii palju pole, rohkem on paanikat," arutles venelane. "Lisaks koroonaviirusele on palju haiguseid, millesse inimesed võivad surra."

Orlov rõhutas, ei mõista, miks meistrivõistlused pooleli jäeti. "See üllatab mind. Kas see otsus on teaduslikult põhjendatud? Mis on motiiv selle taga? Küsige Venemaa Teaduste Akadeemialt."

Venemaa võimud teatasid eile, et on kuni 10. aprillini peatanud Venemaa kõrgliiga, korvpalli VTB Ühisliiga ja jäähoki KHL-i hooajad. Teisipäeva õhtuse seisuga oli Venemaal tuvastatud 114 koroonasse nakatunud inimest, kellest viis on nüüdseks tervenenud.

