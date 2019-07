Legendaarne Arjen Robben tõmbas profijalgpalluri karjäärile joone alla

Juba varasemalt oli selge, et Robben lahkub Müncheni Bayerni ridadest, kuid seejärel eeldati, et mees siirdub USA-sse või mängib veel kodumaal Hollandis. Nüüd otsustas ta aga jalgpallisaapad lõplikult varna riputada.

„Olen otsustanud profikarjääri lõpetada,“ kirjutas Robben meediale saadetud avalduses. „Tegemist on minu karjääri kõige raskema otsusega. Praegu olen ma vormis ja terve. Tahan, et asjad oleksid niimoodi ka tulevikus. Seega on õige aeg lõpetada.“

Robben alustas profikarjääri kodumaal Gröningenis (2000-2002). Edasi liikus ta juba Hollandi suurklubisse PSV (2002-2004). Järgnes karjäär Londoni Chelseas (2004-2007), Madridi Realis (2007-2009) ning Müncheni Bayernis (2009-2019). Hollandi koondises pidas ta 96 kohtumist ja lõi 37 väravat.

Bayerniga võitis ta 2013. aastal Meistrite liiga trofee. Seejuures lõi just Robben toonase matši 89. minutil Müncheni klubi võiduvärava. Bayern alistas finaalis 2:1 Dortmundi Borussia.

Saksamaa meistriks krooniti ta kokku kaheksal korral. Inglismaa meistritiitli võitis ta kahel juhul ja lisaks on ta ka Hispaania meister.

Hollandi koondisega võitis ta 2010. aasta MM-il hõbemedali ning 2014. aasta MM-il pronksmedali.