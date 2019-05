Laupäevast hakkavad kehtima uued jalgpallireeglid, ka treeneritele võib nüüdsest näidata punast kaarti

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike koolitusjuhi Hannes Kaasiku sõnul ei ole reeglitemuudatused nii mahukad kui kolm aastat tagasi, samas muudatusi on olulistes punktides. „Suures pildis on jalgpall ikka sama, kuid soovitan huvilistel end muudatustega kurssi viia. Oleme kohtunikke ja klubisid muudatustest teavitanud, aga kindlasti võtab kõigil, kaasa arvatud publikul, harjumine aega,“ sõnas Kaasik.

Reeglite täiendused puudutavad nii käega mängu, kohtunikku, vahetusi kui ka muid tähtsaid aspekte. Järgnevalt toome mõned näited.

„Oleme harjunud, et kui pall vastu kohtunikku läheb, siis mäng jätkub. Uued reeglid lisavad, et kui sellisest olukorrast saab üks võistkond liigselt edu, jätkatakse mängu kohtuniku palliga,“ tõi Kaasik välja ühe muudatuse.

„Kehtima hakkavad piirangud müüri segamisel – kui kaitsval võistkonnal on müüris vähemalt kolm mängijat, peavad ründava võistkonna liikmed jääma müürist vähemalt meetri kaugusele,“ selgitas EJLi kohtunike koolitusjuht.

Oluliselt muutub põhimõte, mis käsitleb mängija lahkumist väljakult vahetuse korral - nüüdsest peab mängija lahkuma üle lähima otsa- või küljejoone. Mujalt saab seda teha vaid kohtuniku nõusolekul. Seega peaks vahetuseks kuluv aeg vähenema.

„Märkimisväärne muutus on seotud ka võistkonna ametiisikutega. Kui seni said kollaseid ja punaseid kaarte vaid rikkumisi sooritanud mängijad, siis edaspidi ka treenerid ja teised protokolli kantud ametiisikud,“ lausus Kaasik.