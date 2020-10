Läti jalgpallikoondisel on isegi mudaliigas suuri raskusi, peatreener ei nõustu taanduma

Malta võiduvärava lõi kuuendal üleminutil peaga kaitsja Steve Borg.

Läti pole "mudaliiga" 1. grupis suutnud tänavu võita ühtegi mängu. Viigistatud on Malta, Fääri saarte ja Andorraga, lisaks tuli eilne kaotus Maltale. Lätil on neljast mängust kolm punkti, tahapoole jääb vaid kaks punkti kogunud Andorra.

Tabeliseis:

Selle aasta jaanuaris Läti koondise peatreeneriks nimetatud Dainis Kazakevics ütles pärast ametikoha saamist, et viib läbi kolmeaastase projekti, mille lõpuks võiks koondis juba pikalt kestnud madalseisust välja tulla.

Seni pole edusamme tehtud. Läti ajakirjanikud küsisid pärast kaotust Maltale pressikonverentsil Kazakevicsilt, kas too plaanib oma ameti maha panna.

"Arvan, et kokkuvõttes on koondises ka palju positiivseid trende. Tuleb aru saada, millises olukorras koondis oli, kui ma selle üle võtsin. Päris palju mängijaid on vahetunud. Minu jätkamise kohta tuleks pigem küsida alaliidult. Aga minul ei ole praegu mingeid kahtlusi. Mul on usku ja kindlust sellesse, mida teeme ja loomulikult ka mängijatesse," vastas Kazakevics.

Läti koondis minetas võimaluse "mudaliigast" kõrgemale tõusta, aga teisest küljest pole neil ka midagi kaotada, sest ühtki võistkonda Rahvuste liigast välja ei heideta.