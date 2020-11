Läti jalgpallikoondis sai lõpuks võidu, Norra koondist ähvardati kohtuasjaga

Läti alistas võõrsil toimunud kohtumises 3:0 San Marino. Lätlastel on viimastel aastatel olnud tõeliselt rasked ajad. Eelneva 23 kohtumise jooksul olid nad saanud kõigest ühe võidu.

Leedu koondis alistas samal ajal koduväljakul 2:1 Fääri saared. Meie lähinaabritest mängisid omavahel Rootsi ja Taani. Koduväljakul mänginud taanlased võitsid 2:0.

Üks kolmapäevastest kohtumistest on praeguseks ka ära jäänud. Oslos jäi toimumata Norra ja Iisraeli matš. Loomulikult oli põhjuseks koroonaviirus. Esialgu ähvardasid iisraellased norralasi kohtuasjaga, kuid viimastel andmetel nii kaugele siiski ei minda.

Mängu kohale kerkisid murepilved esmalt teisipäeval, kui selgus, et Iisraeli koondise mängijal Mu'nas Dabburil avastati koroonaviirus. Iisraeli alaliidu teatel tõi mängumees viiruse kaasa koduklubist Hoffenheimist. Peagi pärast uudist saatsid sakslased mängijale eralennuki järgi ja toimetasid ta klubi juurde tagasi.

Seejärel lubati, et mäng ikkagi toimub, kuid paar tundi enne kohtumise algust otsustati see ikkagi tühistada. „Oleme omavahel tihedas suhtluses ning oleme nüüd juba seisukohal, et leiame lahenduse,“ sõnas Iisraeli Jalgpalliliidu pressiesindaja Shlomi Barzel Norra ajalehele VG. „Tulime Norrasse ainult seetõttu, et mäng pidi igal juhul toimuma. Ei olnud ühtegi põhjust selle tühistamiseks.“

Norra ajaleht Dagbladet ja Iisraeli ajalehed kirjutasid päeval, et iisraellased alustavad kohtuteed, kuid praeguseks on sellest võimalusest loobutud.