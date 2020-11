Läti jalgpallikoondis jätkab mudaliigas võiduta

Lätlased pääseid küll 59. minutil Vladimirs Kamessi väravast juhtima, ent juba minut hiljem suutis Gunnar Vatnhamar viigistada.

Fääri saared said tabelisse 11 punkti ning jätkavad liidrina. Malta, kes alistas täna Andorra 3:1, on 8 punktiga teine. Neljanda viigi teinud Läti meeskond ei saa enam kolmandast kohast kõrgemale tõusta, sest neil on enne viimast mängu Andorraga 4 punkti. See tähendab, et Läti jääb igal juhul nõrgimasse gruppi ka järgmiseks tsükliks.