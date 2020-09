Lapsevägistajaks osutunud endine noortetreener pandi kolmeks aastaks trellide taha

Noortetreener sai mitmes laste vastu toime pandud seksuaalkuriteos süüdistuse tänavu suvel. Esmaspäeval mõisteti ta ringkonnakohtus kolmeks aastaks vangi ning ta peab tasuma valuraha 150 000 krooni ehk 14 405 eurot, vahendab Expressen Göteborgs Posten'i uudist.

Lapse vägistamisjuhtumi pani mees toime pärast Göteborgi akadeemiast lahkumist ning Rootsi teises piirkonnas. Seksuaalse ahistamisega tegeles ta aga juba klubis töötades.

Muuhulgas filmis ta salaja riietusruumis paljaid mängijaid. Ta tunnistas seda ka ise, kuid väitis, et ei teinud seda seksuaalsel eesmärgil.

Politsei leidis mehe arvutist ja telefonist suurtes kogustes lapspornot.

Göteborgi klubis töötatud aja jooksul olevat ta masseerinud alaealist last viisil, mida saab nimetada seksuaalseks aktiks. Selle filmis ta samuti üles. Ülekuulamise ajal ütles mees, et massaaž polnud seksuaalse iseloomuga, kuid kohtu hinnangul pidi ta aru saama, et paneb toime seksuaalse akti.

Endise noortetreeneri advokaat ei tahtnud kohtuotsust kommenteerida. Samuti ei öelnud ta, kas ta kavatseb otsuse edasi kaevata.

Göteborgi akadeemia endine juht Roger Gustafsson rääkis ajalehele, et klubi on kontakteerunud politseiga rohkema informatsiooni saamiseks.

"Oleme politseilt küsinud, aga nad ei taha meile enamat öelda. Me ei tea kindlalt, kas see on toimunud meie valdustes. Kui, nii siis me võtame vastutuse. Kui me teaks rohkem, siis saaksime võtta ühendust inimestega, kes meiega sel ajal olid. Kuid me töötame sellega nii, nagu see oleks meie juures toimunud. Kui mõni lapsevanem tunneb end sellest puudutatuna, võivad nad meiega ühendust võtta," ütles Gustafsson.

Gustafsson lisas, et Göteborgi klubi töötas 2010. aasta paiku välja ka juhendid taoliste ahistamisjuhtumite vältimiseks. Juhendis seisab:

* Treenerid ei tohi koos lastega duši alla minna

* Treenerid peaksid riietusruumis viibima nii vähe kui võimalik

* Treenerid ei tohi mängijat üksinda pärast mängu koju sõidutada

* Treenerid ei tohi lastega eraviisiliselt vestelda, kui keegi teine neid ei näe