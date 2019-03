Laineid löövad uut tüüpi Inglismaa jalgpallihuligaanid: noored, purjus, kokaiinist pilves ning kallites riietes

Nagu Inglismaa koondise puhul ikka, siis oli ka Podgoricasse kohale sõitnud suur hulk fänne. Seekord käis ajaleht Sportsmail fännide pummeldusretkedel kaasas ning tõdes, et koondise poolehoidjate sekka on tekkinud nö uus ja lärmakas sektsioon. Nende käitumine pidavat süvendama arvamust, et inglastega koos tulevad alati ka probleemid.

Sportsmail toob välja, et koondisega kaasa reisivat uut seltskonda iseloomustavad mitu asja. Esiteks on nad reeglina alla 25-aastased ja pidevalt purjus. Lisaks on väga regulaarne kokaiini tarvitamine ja välisel vaatlusel hakkavad silma pigem kallimapoolsed firmariided.

Nii juhtus ka Podgoricas, et kohalikud huligaanid jälgisid inglaste tegemisi pidevalt ja soovisid võimaluse korral ka nendega jõudu katsuda, kuid politsei pideva kohalolu tõttu jäid kaklused ära.

Juba eakamad Inglismaa koondise poolehoidjad tõdesid murelikult, et uus põlvkond võib eelmisest olla veelgi hullem ning inglaste huligaanitsemise kuulsus kestab niimoodi aina edasi.