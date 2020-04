Lähedase sõbra kaotamine mõjus Hispaania jalgpallitähele rängalt: murepilved kuhjusid mu ümber. Ma polnud enam mina ise

Iniesta karjäär oli 2009. aasta suvel absoluutses tipus. Ta oli Barcelona ridades valitsev Hispaania meister, Meistrite Liiga võitja ja Hispaania karikavõitja. Tegelikkuses kannatas poolkaitsja sügava depressiooni käes.

2009. aasta 8. augustil suri kõigest 26-aastaselt südamerikke tagajärjel Iniesta pikaaegne sõber, Espanyoli ridadesse kuulunud keskkaitsja Daniel Jarque. Iniesta tunnistas, et sõbra kaotus mõjus talle rängalt. "Ma jõudsin omadega punkti, kus ootasin lihtsalt öö tulekut, et saaksin rohud sisse võtta ja rahuneda."

Iniesta lisas, et peast käisid läbi ka mõtted enesetapust. "Ma mõtlesin sellele. Ma ei ole kunagi öelnud, et tahtsin seda teha, aga ma ei olnud enam mina ise. Päevad mööduvad ja sa mõistad, et ei arene enam kuidagi edasi. Sa ei tunne end hästi ja pole enam sina ise. Kõik murepilved kuhjuvad pea kohal."

Psühholoogi juures käima hakanud Iniesta sai abi ka pereliikmetelt ja meeskonnakaaslastelt ning suutis aegamööda raskest seisust välja tulla.

Aasta hiljem, 2010. aasta suvel pühendas Iniesta oma karjääri tähtsaima hetke just varalahkunud sõbrale. 2010. aasta jalgpalli MM-i finaalis lõi tema Hispaania eest lisaajal 1:0 võiduvärava Hollandi vastu, mis Hispaaniale riigi ajaloo esimese MM-tiitli tõi. Väravat tähistanud Iniesta võttis mängusärgi seljast, et näidata alumist särki, kus oli kirjas: "Dani Jarque, alati meiega."

Andres Iniesta 2010. aastal Foto: JERRY LAMPEN, REUTERS/Scanpix