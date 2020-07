Labori eksimuse tõttu mängule pääsenud koroonahaige jalgpallur nakatas 20 inimest

Teste läbi viinud labor kinnitas kohtumise eel Tsarsko Selo klubile ja Bulgaaria jalgpalliliidule, et kõikide mängijate testid olid negatiivsed. Päev hiljem teatas labor, et Kavdanski test oli siiski positiivne.

Kohtumise järel tehtud uued testid näitasid, et Kavdanski koduklubist on nüüdseks nakatunud juba kolm mängijat ning meeskonna omanik Styone Manolov. Cherno More ridadest, kes kohtumise 4:1 võitis, tuvastati hiljem koguni 16 viirusesse nakatunut.

"Kõik nakatunud mängijad on karantiinis," seisis Cherno More teates. Ühtlasi teatas klubi, et vaatamata viirusepuhangule jätkatakse hooaega ning seda peamiselt noormängijate toel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!