Aastaarvu vahetumisega vahetus ka kümnend. 2010-ndad on nüüd juba mõnda aega ajalugu. Eelmise kümne aastaga toimus jalgpallis mitu suurt muudatust. Juba praegu on näha, et ka järgmised kümme tulevad rahvusvahelises vutielus murrangulised.