Kümme põnevat fakti 80. sünnipäeva tähistava jalgpallilegend Pelé kohta

Pele Foto: CHRISTIAN HARTMANN, Reuters/Scanpix









Avaldame tähtsa päeva puhul Pelé kohta 10 põnevat fakti, mida te ei pruukinud veel teada:



1. Pelé lõi jalgpallurikarjääri jooksul 1283 väravat (1363 mänguga), neist 77 Brasiilia koondises. Legendaarne ründaja tegi 92 kübaratrikki, neli väravat mängus suutis ta lüüa 31 korda, viis väravat kuus korda ja kaheksa väravat ühe korra.

2. Pelé on võitnud ainsa jalgpallurina kolm maailmameistritiitlit (1958, 1962, 1970).

3. Pelé ehk Edson Arantes do Nascimento sai oma nime USA kuulsa leiutaja Thomas Edisoni järgi.

4. Pelé liitus pikaaegse koduklubi FC Santosega 15-aastaselt ning lõi 7. septembril 1956 oma liigadebüüdil FC Corinthiansi vastu neli väravat.

5. Pelé talendi avastanud Brasiilia koondise ründaja Waldemar de Brito ütles Pelele juba Santosega liitumise järel, et temast saab "kõigi aegade parim jalgpallur".

6. Pelést sai 17-aastaselt kõigi aegade noorim maailmameister, kui Brasiilia pälvis 1958. aastal MM-tiitli. Pele lõi toonases finaalmängus Rootsi vastu kaks väravat.

7. Pelé määrati 1995. aastal Brasiilia spordiministriks. Ta pidas seda ametit kuni 1998. aastani.

8. Pelé valiti 1999. aastal rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) poolt sajandi parimaks sportlaseks.

9. 19. novembril 1969 lõi Pelé karjääri 1000. värava. Seejärel jooksid sajad inimesed vutiväljakule seda tähistama ning mäng sai jätkuda alles poole tunni pärast.

10. Pelé ütles aastal 2006: "20 aastat on minult küsitud sama küsimust, kes on kõigi aegade parim jalgpallur - Pelé või Maradona? Ma vastan, et ainus asi, mida te peate vaatama, on faktid - mitu väravat lõi ta parema jalaga või peaga?"

Pelé ja Argentina kuulsus Maradona pole omavahel kaugeltki sõbrad. 2010. aastal ütles Pelé argentiinlase kohta: “Ta ei ole noortele hea eeskuju. Talle anti jumala poolt eriline anne mängida jalgpalli ja seetõttu on ta olnud õnnega koos." Maradona vastas selle peale: "Keda huvitab, mida Pelé arvab? Ta kuulub muuseumisse."

Pelé andis mõned päevad tagasi oma juubeli puhul välja singli "Acredita No Véio":