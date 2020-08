Kosovo klubis tuvastati seitse koroonapositiivset mängijat, Gibraltari tiim võib saada loobumisvõidu

Kosovo meeskond saabus Gibraltarile eile tšarterlennukil ning neilt võeti koroonaproovid kohe lennujaamas. Pärast eilset treeningut majutati külalised hotelli, kus püsiti ka täna. Priština reisib nüüd tagasi Kosovosse nii kiiresti kui võimalik, teatab Gibraltari portaal gbc.gi.

UEFA "Return to play" protokoll nõuab, et külalismeeskonda testitaks ka enne äralendu kodumaal ning kõik meeskonnaliikmed peavad esitama sertifikaadi, tõestamaks, et neil viirust pole. Gibraltaril võetud proovid ja Hispaania laboris tehtud testid tõestasid aga midagi muud.

See on 2020/2021 hooaja euromängude jooksul juba teine kord, kui Kosovo meeskonna koroonajuhtumite tõttu mäng ära jääb. Eelmisel nädalal pääses tänu kahele koroonajuhtumile FK Drita meeskonnas Meistrite liiga 1. eelringi Põhja-Iirimaa meister Linfield.

UEFA pole veel öelnud, mis saab Priština ja Red Impsi mängust, kuid kardetavasti tabab seda duelli sama saatus.