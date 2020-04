Koroonaviirust kartvad Valgevene jalgpallihuvilised hakkasid mänge boikoteerima. Üks klubi tõi tribüünile virtuaalsed fännid

Valgevene on üks vähestest riikidest, kus sporti pole koroonaviiruse kriisi tõttu peatatud. Kuigi president Aljaksandr Lukašenka on korduvalt öelnud, et koroonaviiruse oht on massipsühhoos, siis paljude jalgpalli kõrgliiga klubide fännklubid on alustanud kohtumiste boikoteerimist, kirjutas uudisteagentuur AP.

Osad pealtvaatajad käivad endiselt staadionil, aga näiteks Bresti Dinamo puhul on publikuarv mõne nädalaga vähenenud 5000 pealt vähem kui 1000-le.

Kolmapäeval peetud karikasarja poolfinaalis Saligorski Šahtjori vastu istusid Bresti staadioni tribüünidel ka mannekeenidest virtuaalsed fännid.

Dinamo alustas rahvusvahelist kampaaniat, kus 25 euro eest oli ükskõik millisest maailma nurgast võimalik osta endale koht Bresti staadionile. Tosin huvilist kuuest erinevast riigist otsustaski raha maksta, vastutasuks pani klubi mannekeenidele selga jalgpallisärgi ja printis välja ostja näokujutise.

"Tegemist on meie leidliku ideega. Virtuaalne fänn, kes vaatab videopildi vahendusel kohtumist, saab ennast tribüünil näha. Me ei taha tingimata imiteerida, et meie staadion on rahvast täis. Saame fännidest aru, kes on keeldunud mängudele tulemast," rääkis Bresti Dinamo peasekretär Vladimir Matšulski.

Lisaks mannekeenidele istusid Bresti Dinamo mängul tribüünil ka mõned päris inimesed. Foto: REUTERS/SCANPIX