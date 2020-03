Koroonaviirusele lapsepõlvesõbra kaotanud Itaalia tipptreener: mitte keegi ei olnud selliseks põrguks valmis

Kolmapäevase seisuga on Itaalias tuvastatud 69 176 koroonaviirusesse nakatunut. Elu on ohtlikule viirusele kaotanud neist 6820.

"Ma muretsen oma vanemate pärast, ehkki neil läheb hetkel hästi," rääkis 55-aastane Mancini kohalikule meediale. "Mu õde helistas mulle hiljuti ja ütles, et mu lapsepõlvesõber suri koroonaviirusesse. Me mängisime lastena jalgpalli koos. Ta töötas Jesi linnas (Kesk-Itaalias) heategevusorganisatsioonis Croce Verde."

Üks enim koroonaviirusest laostatud linnu Itaalias on Bergamo. Alates 18. märtsist on linnas käinud sõjaväeautod, et surnukirste lähedal asuvate linnade krematooriumitesse viia. Nimelt on Bergamo kohalikud krematooriumid töötamas suure ülekoormuse all.

"Vaatepilt, kuidas sõjaväeautode konvoi surnukirste Bergamost välja viisid, oli nagu rusikalöök näkku," avaldas Mancini. "Mitte keegi polnud selliseks põrguks Maa peal valmis. Mõte, et inimesed surevad, sest intensiivravis pole piisavalt kohti, on absurdne ja täiesti vastuvõetamatu."

"Meie arstid teevad kangelaslikult tööd ja mul on neisse täielik usk," jätkas tipptreener. "Just seetõttu ei plaani ma kindlasti Itaaliast lahkuda."

