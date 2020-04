Koroonaviiruse seljatanud Türgi jalgpallilegend: alguses alahindasin olukorda, aga lõpuks kujunes see minu elu üheks raskemaks võitluseks

Endisel FC Barcelona, Istanbuli Fenerbahce ja Besiktase väravavahil avastati koroonaviirus märtsi lõpus. Kuigi algselt ei olnud 46-aastase türklase sümptomid tõsised, siis äkitselt tema tervis halvenes ning ta viidi haiglasse. Õnneks siiski endise mängumehe tervis paranes ning sel reedel teatas ta abikaasa Isil Recber, et ta on koroonaviirusest paranenud.

"Esimesel päeval oli mul kergelt kurk valus ja teisel päeval tekkis palavik, aga see ei ületanud 37,5 kraadi," kirjeldas Recber viiruse kulgu portaali Tutto mercato Web vahendusel. "Siiski helistasin arstile, kes soovitas mul valuvaigisteid võtma hakata. Aja jooksul kaotasin oma söögiisu, haistmis- ning maitsmismeele. Lisaks tekkis mul kummaline köha."

"Pean tunnistama, et algselt alahindasin seda, sest arvasin, et tegu on tavalise gripiga," jätkas väravavaht. "Kuid palavik jätkas tõusmist ning ma hakkasin tõsiselt muretsema ja sattusin haiglasse. See oli mu elu üks raskemaid võitluseid. Minu keha oli väga nõrk. Õnneks on nüüd kõige hullem möödas ja olen kodus tagasi."

Türgi koondise eest 120 kohtumist pidanud Recber aitas Türgi 2002. aasta MM-il pronksmedalile. Ta valiti ka turniiri sümboolsesse koosseisu.

