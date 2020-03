Koroonaviirus tekitab nüüd suurt paanikat Prantsusmaa spordis

Prantsusmaa jalgpallimeistrivõistlustel lükati edasi laupäevane Ligue 1 kohtumine Strasbourgi ning valitseva meistri PSG vahel. Tegemist on esimese matšiga, mis Prantsusmaal koroonaviiruse tõttu edasi lükatud. Strasbourg asub Alsace'i piirkonnas, mis on Prantsusmaal kõige suurem koroonaviiruse levikuga ala.

Lisaks otsustati, et edasi lükatakse ka Pariisi maraton. Esialgu pidi maraton toimuma 5. aprillil, kuid nüüd lükati see 18. oktoobri peale. Pariisi maratonil peaks startima üle 60 000 jooksja.

Prantsusmaal on tuvastatud 613 koroonaviiruse juhtumit. Üheksa inimese jaoks on haigestumine lõppenud surmaga. Tervenenud on praeguseks 12 inimest.

Samal ajal otsustasid korraldajad, et Pariis-Nice'i jalgratturite velotuur toimub plaanipäraselt.