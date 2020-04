Koondisekaaslane Zinedine Zidane'i karjääri skandaalseimast hetkest: me ei rääkinud pärast seda kaks aastat

Mäletatavasti lõi Zidane lisaajal peaga itaallaste Marco Materazzit ning teenis selle eest punase kaardi. Kuna lisaaja lõpuks oli seis jätkuvalt 1:1, ootas ees penaltiseeria, kus itaallased näitasid kindlamat närvi, tuues riigile ajaloo neljanda MM-tiitli.

Prantsusmaa koondislane Willy Sagnol avaldas, et oli Zidane'i käitumises niivõrd pettunud, et ei rääkinud pärast finaali temaga enam kaks aastat. "Sa tuled pärast kaotust riietusruumi ja kuuled meest, kes räägib ja vabandab," meenutas prantslane Hispaania väljaande AS vahendusel. "Mina ei tahtnud seda kuulata, olin sügavalt pettunud ja omas maailmas."

"Ma ei tahtnud tema vabandust vastu võtta ega temaga rääkida," jätkas prantslane. "See polnud õige aeg selleks. Tahtsin minna pesema ja 10 minutiga 250 sigaretti suitsetada. See oli minu võimalus olukorrast põgeneda."

Müncheni Bayerni ridades viiel korral Saksamaa meistriks tulnud Sagnol tunnistas, et 2008. aastal suutis ta siiski endisele koondisekaaslasele andestada. "Me ei rääkinud peaaegu kaks aastat. 2008. aastal pärast EM-i otsustasin abielluda ja mu naine ütles, et ma Zidane'i ka kutsuksin. Ma helistasin talle, aga paraku ei jõudnud Zidane õhtusele peole kohale. Hommikuks oli ta siiski päral ja see tegi mulle head meelt. Käisime koos söömas."

Willy Sagnol (vasakul) Marco Rosi/Scanpix