Kolm korda võrku sahistanud Brasiilia pidi leppima väravateta viigiga

Brasiilia saatis kohtumises kolmel korral palli Venezuela väravavahi Wuilker Farinezi selja taha, kuid jäid igal juhul väravast ilma. Avapoolaja lõpus lõi värava Liverpooli ründaja Roberto Firmino, ent kohtunik leidis, et värava eel tehti Venezuela kaitsjatele viga.

Kui mänguaega oli tunni jagu täis tiksunud, jõudis tabamuseni ründaja Gabriel Jesus, aga mängu sekkus videokohtunike süsteem VAR, millega avastati, et väravaeelses olukorras oli Firmino suluseisus. Barcelona mängumees Philippe Coutinho suutis samuti palli võrku saata, aga taas tuli mängu VAR, mille abil värav tühistati.

Brasiilia oli kogu kohtumise vältel ründavamaks pooleks, kui tehti 19 pealelööki Venezuela kuue vastu. Pallivaldamise protsent oli Brasiilia kasuks 68:32.

Teises täna öösel toimunud kohtumises alistas Peruu 3:1 Boliivia. Peruule tõid võidu Paolo Guerrero, Jefferson Farfani ja Edison Floresi tabamused. Boliivia ainsa värava sai enda nimele Marcelo Martins.

Copa America A-alagrupis on Peruu ja Brasiilia nelja punkti peal. Venezuelal on kahest mängust kirjas kaks viiki, mis tagab kaks silma. Boliivia on ainsana nulli peal.