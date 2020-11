Kohtunik meenutas Maradona käega väravat: Euroopa vilemehed poleks seda lugenud

Mõistagi rääkis Bin Nasser Maradona käega löödud väravast Inglismaa vastu.

"Inglismaa kaitsja [Steve Hodge] sai palli, lõi selle tagasi ja Maradona oli õhus koos Peter Shiltoniga ning nad mõlemad olid minust eemal," sõnas Bin Nasser, vahendab BBC Sport.

"Nad olid näoga minu assistendi, bulgaarlase Bogdan Dochevi poole. Ma olin alguses kõhkleval seisukohal, heitsin pilgu Dochevile, kes näitas keskväljaku poole, kinnitades väravat. Ta ei andnud käega mängust märku," meenutas tuneeslane.

"Juhised, mille FIFA meile enne mängu oli andnud, olid selged - kui kolleegil on parem positsioon kui sinul, tuli tema otsust arvestada," jätkas Bin Nasser, kuid lisas: "Kui FIFA oleks määranud nii tähtsale mängule Euroopa kohtuniku, poleks Maradona esimest väravat loetud."

Bin Nasser kiitis ühtlasi Inglismaa jalgpallurite spordimehelikku käitumist. "Gary Lineker tuli minu juurde ja ütles: "Palun, kohtunik, käega mäng!" Ma vastasin: "Palun mängi edasi"."

"Minu jaoks oli see FIFA juhiste järgi 100%-line värav," rõhutas Bin Nasser. Ta tunnistab, et kui Lineker lõi üheksa minutit enne kohtumise lõppu ühe värava tagasi (seisuks 1:2), lootis ta lisaaega.

"Kui Inglismaa lõi värava, lootsin salamisi, et nad löövad ka viigivärava. Tahtsin seda mängu veel 30 minutit nautida. See oli täielik nauding algusest lõpuni. Vaatamata tolle päeva suurele leitsakule tahtsin, et see jätkuks. See oli ilus mäng kahe suurepärase meeskonna vahel," lisas tuneeslane.