Koemanisse pole usku? Barcelona järgmise peatreenerina nähakse Kloppi

Kataloonia gigandid korraldavad järgmise aasta märtsis presidendivalimised, kui praeguse juhi Josep Maria Bartomeu teine valitsemisaeg hakkab lõppema. Üks selle koha kandidaat Farre näeb Barcelona probleemide lahendajana just Kloppi.

Katalaanid tõid hiljuti meeskonna etteotsa nende endise mängija Ronald Koemani. Kui Portaal Sport küsis Farrelt, kas heade tulemuse korral ta jätkaks hollandlasega koostööd, vastas ta, et kindlasti. Sellegipoolest on Farrel oma visioon. “Meil on omad plaanid ning mul on olnud Kloppiga juba mitmeid vestlusi. Barcelona vajab temasugust treenerit,” lisas mees.

Kataloonia gigandid kavatsevad sel suvel taastada oma endise hiilguse heade üleminekute näol. Siiski on nende suurima staari Lionel Messi meeskonnas jätkamine küsimärgi all.