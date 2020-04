Kodusõda FC Barcelonas jätkub! Kuus tippjuhti pani keset kriisi ameti maha

Südaööl teatasid tagasiastumisest asepresidendid Emili Rousaud ja Enrique Tombas, direktorid Silvio Elias, Maria Teixido ja Josep Pont ning juhatuse esindaja Jordi Clasamiglia. Kõik kuus on olnud juba pikemat aega tülis klubi presidendi Josep Maria Bartomeuga.

„Oleme jõudnud punkti, kus me ei näe muud võimalust. Klubi on juba pikemat aega halvasti majandatud ning me ei näe ka muudatusi, mis aitaksid üle elada ees ootavad keerulised ajad,“ seisis kuue ametist taandunud ametniku ühises avalduses.

Barcelonas on juba mõnda aega asjad halvasti. Ühel pool rindejoont on mängijad eesotsas Lionel Messiga ning teisel pool president Bartomeu koos spordidirektor Eric Abidaliga.

Barcelona mängumehed on praeguseks leppinud 70 protsendi suuruse palgakärpega. Muu personal on saadetud sundpuhkusele. Samal ajal on Bartomeu teatanud, et klubi tulud saavad sel aastal olema ligemale üks miljard eurot. Meedias on mitmel juhul patuoinaks tehtud just Messi, kes on seejuures asunud aina teravamalt klubi juhtkonda kritiseerima.

