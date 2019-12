Klubide MMi võitnud Jürgen Klopp: olen poiste üle nii uhke

"Mul on raske sellisel hetkel õigeid sõnu leida, kui ma ei räägi emakeeles. Ma nägin täna niivõrd palju sensatsiooniliselt häid esitusi ja olen tõesti uhke," alustas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängujärgset pressikonverentsi.

"Ma arvan, et me väärisime võitu. Olime parem meeskond. Otsustavatel hetkedel mängis meie väravavaht väga hästi ning ülejäänud aja olime domineerivam pool. Mäng oli väga intensiivne ja seda erinevatel põhjustel. See polnud meie parim esitus, kindlasti mitte, kuid sellest piisas võiduks. Suurepärane õhtu klubi jaoks. Olen poiste üle nii uhke!" lisas sakslane.

FIFA jalgpalliklubide MMi on peetud alates 2000. aastast ning Liverpoolist sai Manchester Unitedi kõrval teine Inglismaa klubi, kes ihaldatud tiitlini jõudnud. Kõige edukamad on siiani olnud Hispaania meeskonnad - Madridi Reali arvel on neli ja FC Barcelonal kolm võitu.