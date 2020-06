Klubi kinnitab: Lionel Messi sai treeningul vigastada

Kataloonia gigant avalikustas teate, et Messil on tekkinud reievigastus. Klubiarstid on aga 32-aastane ründaja suhtes optimistlikud ning usuvad, et mees kosub terveks enne hooaja jätkumist.

Spekulatsioonid argentiinlase vigastuse kohta hakkasid tekkima, kui Messi puudus meeskonnatreeningutelt. Algul arvati, et ta treenib teistest eraldi enda koduses jõusaalis.

FC Barcelona tegi aga teatavaks, et kuuekordne Ballon d´Ori võitja ravib kodus kerget vigastust.

Messi treenib hetkel veel kodus isolatsioonis, kuid tehes klubiarstide etteantud harjutusi, peaks ta olema mänguvalmis juba loetud päevade pärast.