Klopp tulevikus Saksamaa peatreeneriks? Agent: see on üks tema valikutest

"Jürgen ütles mulle, et kui Joachim Löw enam ei soovi Saksamaa koondist juhendada ja temal see võimalus tekib, siis ta kaaluks seda vägagi," rääkis Kosicke Saksamaa meediale.

Lähiaastatel siiski seda ilmselt oodata ei ole, sest Klopil on pikk leping Liverpooliga. Ehkki Liverpoolil on 52-aastase sakslasega kehtiv leping aastani 2022, siis Kosicke sõnul soovib klubi juba praegu pikendada Klopiga koostööd.

"Meistrite Liiga võitu tähistades tundis Klopp, kui võimas klubi Liverpool on ning et ta on õigel ajal õiges kohas. Jürgen ei ole hetkel müügiks, aga tema hinda ongi raske määrata. Väga raske on määrata hinda mehele, kes liitus 900 miljonit naela väärt klubiga ja on praeguseks tõstnud meeskonna väärtuse turul ligi 2,8 miljardi naela peale."