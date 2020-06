Khedira avaldas, mida Saksamaa peatreener Brasiilias 7:1 võidumängu vaheajal ütles

Tollel suurturniiril maailmameistriks kroonitud Saksamaa oli vaheajaks juba 5:0 ees. Esimese pooltunni sees olid võrku sahistanud nii Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos kui ka Khedira ise.

Intervjuus ajalehele Bild avaldas Khedira, mida sakslaste peatreener Joachim Löw oma meestele vaheajal riietusruumis ütles:

"Jogi ütles meile: "Hästi! Aga mäng ei ole veel läbi. Kui ma näen, et keegi pulli teeb, võtan ta kohe välja." Ta võttis eufooria kohe maha ja ütles: "Me alustame 0:0-st ja ma tahan, et me teise poolaja samuti võidaks." Tema sõnum oli: "Nautige seda, aga hoidke jalad maa peal.""

Teisel poolajal sai kaks väravat kirja Andre Schürrle. Brasiillaste auvärava sepsitas Oscar 90. minutil.

Khedira meenutas, et tema telefon oli pärast lõpuvilet õnnitlustest tulikuum.

"Sain sõnumeid üle kogu maailma. Neid oli isegi rohkem kui sünnipäeval. Ma lihtsalt ei suutnud kõiki neid lugeda," ütles ta. "Kõik kirjutasid mulle "Uskumatu!", "Hullumeelne!", "Mis toimub?". Tuneeslased, sakslased, inimesed, kelle kohta ma isegi ei teadnud, et nad jalgpallifännid on."

Pärast 2014. aasta MM-i poolfinaali on Saksamaa ja Brasiilia hiljem kohtunud 2016. aasta olümpia finaalis ja 2018. aastal maavõistlusmängus. Esimese võitis Brasiilia penaltitega ja teise 1:0.