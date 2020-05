Kellel prantslastest näpud põhjas on? 2018. aasta MM-i kuldmedal müüdi oksjonil 65 000 euro eest

Oksjonikeskkonnas Julien's Auctions sai selle omanikuks inimene, kes nõustus välja käima 65 000 eurot. Medali müüki pannud inimese ega selle ostja nime ei avalikustatud.

Portaal 90min.com on spekuleerinud, et selleks mängijaks võis olla Adil Rami, kes tahtis osta mõnd eriti hinnalist kinki, et võita tagasi oma endise tüdruksõbra Pamela Andersoni süda või tundis Florian Thauvin süümepiinu selle eest, et ta kogu MM-finaalturniiri peale vaid ühe mänguminuti kirja sai.

Paul Pogba või Samuel Umititi ei saanud see olla, sest sellisel medalil oleksid olnud peal nähtavad hambajäljed.





Samal oksjonil läksid haamri alla 1994. aasta ja 2002. aasta MM-i kuldmedalid. Esimene neist osteti 44 000 ja teine 46 000 euroga.

