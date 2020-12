KATKEND | Lõik Luka Modrići elulooraamatust. „Palju õnne, sa võitsid 2018. aasta Ballon d’Or’i!”

Katkend raamatust:

Oli esmaspäev, 19. november 2018 ja olin just ärganud. Olin koos Vanjaga Londonis pärast matši Inglismaa vastu UEFA Rahvuste liigas. Mul oli vaba päev. Lesisin endiselt voodis, kui mulle meenus, et France Football pidi sel päeval helistama. Või mitte. Pesin näo puhtaks, panin riidesse ja olin hommikueine kallale asumas. Mobiiltelefon helises. Tundsin numbri ära – see oli France Footballi direktor – ja tardusin. Olin endast väljas, sest kõik osutas sellele, et olin võitnud Ballon d’Or’i. Äkki ta valis vale numbri? Võib-olla tahtis ta mulle lihtsalt öelda, et tal on kahju, aga hoopis keegi teine võitis Ballon d’Or’i? Otsustasin kõnet mitte vastu võtta. Las lootus kesta veel vaid mõni sekund. Ma ei arvanud, et võin tunda sellist adrenaliinivoolu, eriti pärast auhindu, mille olin saanud UEFA-lt ja FIFA-lt. Kuid Ballon d’Or on eriline, maagiline. Selle taga on pikk traditsioon ja see toob meelde kõik legendid, kes on selle vägeva trofee võitnud.

Otsisin üles Vanja, kes oli duši all, ja ütlesin: „Nad helistasid. France Football helistas.“

„Ja mis nad ütlevad?“ küsis ta, ja märkasin tema silmis põnevust.

„Ma ei võtnud vastu,“ vastasin. Ilmselgelt oli see arulage.

„Miks?! Helista neile tagasi.“ Vanja oli sama rahulik nagu alati.

„Oota, oota üks hetk, ma pean maha rahunema.“

Selleks hetkeks olin aeglaselt enesekontrolli kaotamas, kuid viis-kuus minutit hiljem valisin lõpuks numbri. Pascal Ferré, France Footballi direktor vastas ja ütles:

„Luka, palju õnne, sa võitsid 2018. aasta Ballon d’Or’i! Mul on sinu üle hea meel ja mul on hea meel, et sinusugune jalgpallur on Ballon d’Or’i võitnud. Sinu isiksus ja esitused on seda auhinda tõeliselt väärt!“

Kuulasin ja imestasin, kas see toimub päriselt.

„Oled suure edumaaga esimene. Keegi ei ole sulle ligilähedalgi. Õnnitlen veel kord ja jään ootama peatset kohtumist.“

Olin seitsmendas taevas. Ütlesin Vanjale, mida Pascal oli öelnud. Meie silmad täitusid pisaratega. See oli kirss tordi peal – Ballon d’Or, mis tegi 2018. aasta täiuslikuks. Langesime teineteise käte vahele – pikk, tugev embus. Olime jõudnud selleni üheskoos. See oli meie ime. Pidin helistama oma vanematele, olgugi et Pascal palus mul sellest mitte kellelegi rääkida. Tahtsin jagada seda täiuslikku hetke isaga, eriti temaga. Ja ta oleks justkui teadnud.