KATKEND | Lõik Luka Modrici elulooraamatust. „Kõige rohkem mäletan sellest kohutavast, jubedast päevast oma isa ärevust.”

Luka Modric 2019. aasta 18. novembril Zagrebis raamatu esitlusel. Foto: imago images/Scanpix

Mul ei ole kahtlustki, et isa ellusuhtumise juured peituvad vaimsuses, milles mu vanaisa teda kasvatas. Vanaisa Lukal oli ka minule suur mõju, olgugi et toona olin kõigest laps ja saatus tahtis, et oleme koos nii vähe aastaid. Meenutan teda sageli ja see on ilmselt esimene kord temast nii pikalt rääkida. Tunnen temast puudust ja oleksin olnud tohutult õnnelik, kui meil olnuks võimalik jagada rõõmu minu edu üle jalgpallurina. Olen kindel, et ta oleks tundnud selle üle uhkust, nagu ta oleks tundnud uhkust minu pere üle. Ta ütles alati, et perekond peab olema esikohal, ja sisendas neid väärtusi meisse kõigisse, just sellepärast olemegi nii lähedased. Iga kord, kui lähen vanematekoju, külastan paiku, kus käisin koos vanaisaga. Mälestused ärkavad ellu; ma muutun emotsionaalseks.

Võtan kaasa oma lapsed, kes elavad täiesti teistsugust elu, et nad saaksid vähemalt aimu keskkonnast ja ajast, kus mina üles kasvasin. Vanaisa maja on nüüdseks rohtu kasvanud unustatud varemed. Märk „Ettevaatust, miinid!“ on tontlik meenutus traagilistest sündmustest, mis seal aset leidsid. Maja kuulub valitsusele, vastasel juhul oleksin sellega midagi ette võtnud. Et avaldada austust oma vanaisale, vanaemale, kõigile meile, sest see meenutab meile olulist osa meie elust. Selles paigas, kust 18. detsembril 1991 vanaisa Luka leiti, on väike hauakivi. Isa tegi selle. Iga kord, kui seda kohta külastan, tuletab see mulle meelde, kui elust tulvil oli vanaisa, ja need asjad, mida koos tegime, ärkavad ellu. Aga jah, olen kindel, et esimene asi, mida ta oleks teinud pärast minu õnnitlemist edu puhul, olnuks võtta välja käärid ja öelda: „Luka, ma olen sinu üle nii uhke, aga sul on vaja juukseid lõigata. Tule siia, pese ennast puhtaks.“