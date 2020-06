Katari jalgpalli MM-i staadioni ehitajad rabasid seitse kuud ilma palgata nagu orjad

Suurimad probleemid olevat Al Bayti staadioniga, kus peaks toimuma üks MM-i poolfinaalidest. Nimelt ootavad ligi 100 sealset ehitajat, et firmalt Qatar Meta Coats (QMC) oma palk kätte saada. Viivitused hakkasid pihta juba 2019. aasta alguses. Paljud neist ei saanud septembrist märtsini üldse palka ning mõned ehitajad ootavad töötasu alates augustikuust.

Samuti pole QMC uuendanud paljude oma alluvate elamislube, mistõttu ähvardab neid varsti riigist väljasaatmine. Enamus töölisi ootavad koroonaviirusest tingitud eriolukorra möödumist tihedalt täis pakitud Doha ühiselamus.

Katari ehitusfirmadele on oma tööliste kohtlemiste pärast etteheiteid tehtud juba aastaid ning sealsete ehitajate orjastavad tingimused pole enam ammu mingi uudis. Kogu see jant seab halba valgusse ka rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA, kelle õnnistusel antud operatsioon toimub.

Jaanuaris pöördusid mõned ehitajad kaebustega Katari töövaidluskomisjoni poole. QMC esindajad lubasid ametnikele, et palgad saavad makstud, kuid pole oma lubadusi täitnud. Osad ehitajad said palga kätte ainult tingimusel, et nad teevad firmaga lõpparve ning lahkuvad riigist. Selliste tingimustega mitte nõustunud ehitajad lõpetasid lihtsalt tööl käimise.

"Firmal on oma töötajate üle nii suur mõjuvõim, et sa hakkad kohtusse pöördumist kahetsema. Mida iganes firma otsustab teha, Katar toetab neid," rääkis üks töölistest Amnesty Internationalile.

On tõendatud, et Katar sai 2010. aastal MM-i korraldusõiguse korruptiivse hääletuse teel. Alates 2015. aastast on staadionite ehitusel hukkunud 34 võõrtöölist.