Kas supervormis Ibrahimovic tuleb tõesti Rootsi koondisesse tagasi?

Ibrahimovic postitas esmaspäeval oma Twitteri kontole pildi, kus ta on Rootsi koondise särgis. Allkirjaks oli "Long time no see" ehk eesti keeles umbes "Pole ammu näinud".

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

39-aastane Ibrahimovic mängis Rootsi koondises viimati 2016. aastal. Tema naasmisest oli juttu ka enne 2018. aasta MM-i, aga peatreener Janne Andersson lükkas toona jutud kiirelt ümber.

Eurospordi Rootsi jalgpalli ekspert Siavoush Fallahi arvab, et kuigi Ibrahimovic oleks koondisele vajalik lisakäik, on ilmselt tegu kogenud mängija järjekordse PR-trikiga.

"2018. aastal flirtis ta veel MLS-is mängides koondisega mitu kuud. Lõpuks selgus, et tegu oli PR-trikiga, et oma firmale tähelepanu tõmmata. Zlatan ütles, et tegi lihtsalt nalja, aga ta ei saanud aru, et ta mängis Rootsi inimeste tunnetega," ütles Fallahi.

Ibrahimovic on sel hooajal löönud värava kõigis neljas Serie A kohtumises, kus ta väljakul on käinud. Veteranründaja seitse tabamust on AC Milanil aidanud sisse võtta tabeli liidrikoha.