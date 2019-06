Kas Prantsusmaa politseinik tõmbab korraga korruptsiooniga vahele nii FIFA, ROK-i kui ka IAAF-i?

Praeguseks ongi Prantsusmaa politseiniku Jean-Yves Lourgouilloux'i poolt uurimise alla võetud sisuliselt kogu spordimaailmas aset leidev korruptsioon.

Muuhulgas on vaatluse all 2010. aasta 23. novembril aset leidnud lõunasöök, kus said kokku Platini, Prantsusmaa toonane president Nikolas Sarkozy ning Katari emiir Sheik Tamim bin Hamad Al Thani. Üheksa päeva hiljem andis Platini FIFA täitevkomitee liikmena hääle Katari poolt, et viimane saaks endale 2022. aasta jalgpalli MM-i korraldusõiguse.

Prantslastest uurijad on korraga vaatluse alla võtnud nii FIFA, Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF- i ning ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee ROK-i.

Lourgouilloux'i poolt juhitud uurimisgrupi töö on tähendanud, et endine IAAF-i president Lamine Diack on juba alates 2015. aastast Pariisis koduarestis. Kergejõustikus on lisaks suurte rahade liikumise kõrval uurimise all ka dopingujuhtumite kinnimätsimised.

Praeguseks on välja tulnud, et nii 2016. aasta Rio de Janeiro kui ka 2020. aasta Tokyo olümpiamängude korraldajad tegid mõlemad kahe miljoni euro suuruseid makseid ettevõtetele, mis olid otseselt seotud nüüdseks endise IAAF-i juhi Diackiga.

Praeguseks on nii FIFA, ROK kui ka IAAF teinud erinevaid reforme ning tiitlivõistluste korraldajate valimistes on toimunud muutusi, kuid see ei tähenda, et vanade asjade uurimine oleks lõppenud.