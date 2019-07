Kas Lionel Messi teadiski tõtt? Brasiilia presidendi turvatiimi süüdistatakse VAR-i töö takistamises

Kaotuse järel oli kõige rohkem löödud Argentina äss Lionel Messi, kes saatis konkreetselt süüdistusi kohtunike ja videokohtuniku VARI- suunas.

Messi esines lisaks avaldusega, et Lõuna-Ameerika Jalgpalliliit CONMEBOL on mõjutatud tugevalt Brasiilia poolt. "Kogu turniiri jooksul on tehtud igasuguseid s*ttasid otsuseid käepallide, penaltite ja vigade osas. Täna aga VAR-i (videokohtunikesüsteem - K.R) ei kasutatud kordagi. Meil ei ole mingit vabandust kaotuse osas, aga seda kõike tuleb analüüsida. Loodame, et CONMEBOL teeb midagi, kuigi vaevalt - Brasiilial on liiga palju mõjuvõimu nende üle."

Kohtumise järel tuli Brasiilia väljaanne Globo Esporte välja aga uudisega, et kohtunike ja VAR-i vahel oli kommunikatsiooniprobleeme. Väidetavalt said suuremad mured matši eel siiski lahendatud, kuid mängu ajal olevat tekkinud uued probleemid. Süüdistuste kohaselt sekkusid olukorda Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro turvamehed, kes segasid VAR-i ja kohtunike vahelist suhtlust. Süüdistuste osas jääb aga selgusetuks, kas presidendi turvamehed häirisid oma raadiosagedustega VAR-i signaali tahtlikult või tahtmatult.

Messit häirisid olukorrad, kus brasiilaste Arthur lõi küünarnukiga kaela argentiinlaste Nicolas Otamendile ning Dani Alves kukutas kastis Sergio Agüero. Kummagi olukorra eest peakohtunik Roddy Zambrano viga ei määranud.