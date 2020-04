Kas järjekordsesse skandaali sattunud Katarilt võetakse jalgpalli MM ära?

Kaspar Ruus reporter RUS

Sepp Blatter MANUEL GEISSER via www.imago-images.de

Aprilli alguses teatas USA idaringkonnakohus, et esitasid süüdistuse mitmele Rahvusvahelise Jalgpalliliidu FIFA endisele ametnikule altkäemaksu võtmises, et hääletada 2018. ja 2022. aasta MM-i puhul vastavalt Venemaa ja Katari poolt. Sellega seoses on taas üles kerkinud küsimus, mida teeb FIFA Katarile määratud suurvõistluse osas.