Kas Ibrahimovic liitub tõesti veebruaris Tallinnasse tuleva Rootsi klubiga?

Kuna 38-aastane Ibrahimovic on pärast Los Angeles Galaxy lepingu lõppemist vabaaegnt, võib küsida, kas Zlatan paljastas just oma järgmise tööandja.

Kui see tõepoolest nii on, võib Zlatanit järgmisel aastal Tallinnas mängimas näha, sest Hammarbyl on 1. veebruariks kokku lepitud sõprusmäng FC Floraga.

Ajaleht Expressen kirjutab, et tõenäoliselt on Zlatani postitusel veidi keerulisem tähendus.

"Peame kahjuks vastama, et ei anna ühtegi kommentaari. Selle nädala lõpupoole on oodata rohkem informatsiooni," ütles Expressenile Hammarby pressiesindaja Love Gustafsson.

Küll aga kinnitas ta, et kaks Hammarby juhtkonna liiget on USA-s Galaxy klubil külas põhjusel, et Anschutz Entertainment Group, millele kuulub LA Galaxy, omab väikest osalust ka Hammarbys. "Neid kutsuti AEG ja Galaxy inimestega kohtuma, et lihtsalt sidemeid tugevdada," sõnas ta.

Seega peab Expressen võimalikuks, et Zlatanist võib saada Hammarby klubi väikeosanik või on tegemist lihtsalt järjekordse turundustrikiga.

Vaata Ibrahimovic tänahommikust postitust: