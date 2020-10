Kas hea uudis Sorgale? D.C. United vallandas peatreeneri

43-aastane Olsen, kes on D.C. Unitedi eksjalgpallur, tõusis klubi peatreeneriks juba 2010. aastal.

Tänavune hooaeg on aga pakkunud klubile suure pettumuse, sest United on USA meistriliigas kindlalt viimasel kohal - 16 vooruga on saadud vaid kaks võitu ja 11 punkti.

"See on õige käik. Klubi vajab muutust ja ka mina pean edasi liikuma," teatas Olsen pressiteate vahendusel.

D.C. Unitedi tegevjuht Jason Levien tänas Olsenit suure panuse eest klubi arengusse ja lubas, et ameeriklasest treenerile leitakse nende organisatsioonis uus ametikoht.

Sorga on tänavu DC Unitedis kandnud vahetusmehe rolli ning löönud 10 mänguga kokku ühe värava. Algkoosseisu on eestlane pääsenud vaid korra.