Kas Coutinho naaseb Inglismaale?

Kuigi brassiillane lahkus peale edukaid aastaid FC Liverpoolist suurte lootustega FC Barcelonasse, ei tulnud tal seal soovitud läbimurret. Mõne aja pärast andis Coutinho uus koduklubi ta Müncheni Bayernisse laenule.

Selle hooaja lõppedes on selge, et Kataloonia gigantide juures tema karjäär ei jätku ning samuti on see ebatõenäoline ka Müncheni Bayernis.

Uudisteagentuur France Football andmetel on Coutinhost hetkel kõige rohkem huvitatud Newcastle United. Nendepoolne pakkumine sõltub sellest, kui edukalt saudi-araablased selle klubi üle võtavad.

Sellegipoolest pole Newcastle ainus meeskond, kes brassiillase teenustest huvitatud on. Sarnaselt eelmainitule, on huvi üles näidanud ka Tottenham Hotspur, Chelsea FC ja vana koduklubi FC Liverpool.