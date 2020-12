Karol Mets on Saudi Araabias asunud võitude teele, Meistrite liiga käeulatuses

Al-Ettifaq alistas viimati võõrsil 2:1 Al-Quadisiya. Võitjate ridades tegid skoori Senegalist pärit rndaja Souleymane Doukara (25. minutil) ning kohalik mängumees Ali Abdullah Hazzazi (52. minutil). Kodumeeskonna tabamuse autoriks oli Hassan Alamiri 43. minutil penaltist.

Mets tegi vasakpoolse keskkaitsjana kaasa taas kõik 90 minutit. Eestlane on Saudi Araabias kõigis kümnes liigamängus saanud kirja täismängu.

Al-Ettifaqile oli see kolmandaks võiduks järjest ning turniiritabelis on 17 punktiga tõustud neljandale kohale. Liider on Al-Hilal 23-ga, teine Al-Ahli 22-ga ja kolmas Al-Shabab 18-ga.

Saudi Araabia liigas pääsevad esimene ja teine Aasia Meistrite liiga alagrupiturniirile. Kolmanda koha meeskond alustab Meistrite liigat play-off'ist. Seega on Metsa tööandja praegu Meistrite liiga kohast ühe punkti kaugusel.

