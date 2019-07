Karjääri teise punase kaardi saanud Messi: korruptsioon ja kohtunikud ei lase jalgpalli nautida

Jutt käib kohtumise 37. minutist, kus tšiillaste Gary Medel hakkas Messit õlaga nügima. Ehkki Messi vastase provokatsioonile ei vastanud, otsustas kohtunik mõlemale mängijale punase kaardi määrata.

"Me ei pea osalema sellises korruptsioonis," sõnas Messi kohtumisejärgselt. "Kogu turniiri vältel on meie vastu tõeliselt vähe austust näidatud. Kahjuks ei lase korruptsioon ja kohtunikud jalgpalli nautida."

"Usun, et tänavune Copa karikas on Brasiiliale kindlustatud. Loodan siiski, et VAR ja kohtunikud ei hakka finaali mõjutama, sest Peruul on omad võimalused finaalis olemas, ehkki see saab kindlasti raske olema."

"Te nägite kõik, mis juhtus. Kollane kaart mõlemale oleks olukorra rahustanud. Kõige tähtsam on ikkagi, et meeskond suutis ka kümnekesi võidu ära tuua."

Ühtlasi oli tegu alles Messi karjääri teise punase kaardiga. Kusjuures esimese punase teenis argentiinlane koondise debüütmängus 2005. aastal.