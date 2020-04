Karantiinireegleid rikkunud Madridi Reali ründaja peab Serbias kohtu ette astuma

22-aastase ründaja tegevusest teatati kohalikule politseile 19. märtsil, kui teda nähti tänaval ringi liikumas. Nimelt oleks Jovic pidanud olema 28 päeva karantiinis, sest oli alles nädal varem Madridist kodumaale saabunud.

Juba Serbiasse reisimise eest langes Jovic kriitikarahe alla, sest Madridi Reali mängijad pidid kõik olema karantiinis. 12. märtsil oli positiivse koroonaviiruse proovi andnud Reali korvpalliklubi ameeriklane Trey Thompkins. Jovic põhjendas Serbiasse tulekut sellega, et ei olnud täpselt aru saanud, mida isolatsiooni reeglid endast kujutavad.

Kohaliku meedia teatel alustati juba Serbiasse naasmise tõttu Jovici osas uurimine. "Nüüd jääb temast mulje nagu suurest kriminaalist. Kui ta aga peab vangi minema, siis ta läheb. Olen täiesti nõus Serbia presidendi ja peaministriga, kes ähvardavad kriminaalsüüdistustega, aga seda ainult juhul, kui ta süüdi on," rääkis mängumehe isa Milan Jovic kuu aega tagasi.

19. märtsil aga käis Jovic juba Serbias 28-päevase karantiini ajal kodust väljas. Serblase sõnul arvas ta, et korra päevas võib vajadusel majast lahkuda ning ta käis ainult apteegis.

Nüüd ootabki noort ründajat Serbias ees kohtuistung, kus otsustatakse tema karistus kantiinireeglite rikkumise eest. Serbias kõiguvad karistused alates 1275 euro suurusest rahatrahvist kuni kolme aasta pikkuse vangistuseni. Pole teada, millal Jovici istung toimub.

Alles hiljuti määrati kolmekuuline koduarest tema koondisekaaslasele Aleksandar Prijovicile, kes käis karantiini ajal sõpradega väljas pidutsemas.

Ametlike andmete kohaselt on Serbias tuvastatud 4873 koroonaviirusesse nakatunut. Viiruse tõttu on elu jätnud 99 inimest, sellest paranenuid on 400.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!