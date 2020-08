Kalju - Mura pole UEFA ainus mure: üks täna õhtul toimuma pidanud Euroopa liiga mäng jäeti juba ära

Palli ei panda täna mängu Iisraelis, kus Maccabi Haifa pidi võõrustama Bosnia ja Hertsegoviina võistkonda Zeljeznicar, kelle ridadest on positiivse koroonaproovi andnud neli mängijat ja üks treener.

Jalgpallurid ja Bosnia klubi abitreener eraldati eile pärast positiivsete testide ilmsiks tulekut meeskonna hotellist ning paigutati eraldi korteritesse hotelli lähedal, kirjutab Serbia kanal rts.rs.

Juba enne kodumaalt lahkumist tuvastati Zeljeznicari ridades kuus nakatunut.

Esialgu on mäng edasi lükatud, mitte ära jäetud. Matši saatus on nüüd Euroopa jalgpalliliidu UEFA otsustada.

Teatavasti on kahtluse all ka täna kell 17.30 Tallinnas Kadrioru staadionil toimuma pidav kohtumine Nõmme Kalju ja Sloveenia klubi NŠ Mura vahel, sest mõlemas meeskonnas on viimastel päevadel avastatud üks nakatunu. Mõlemad mehed on võistkonnast eraldatud - Mura jättis enda mängija Sloveeniasse, Kalju saatis ta koju karantiini pärast nädalavahetusel toimunud koduliiga mängu Viljandi Tuleviku vastu. Veel teisipäeval peeti Kalju mängija proovi valepositiivseks, sest tema teine viiruseproov oli negatiivne, kuid klubi enda poolt tellitud kolmas proov osutus taaskord positiivseks.

Kalju - Mura kohtumise toimumine on Eesti Vabariigi valitsuse kätes. Peaminister Jüri Ratas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et arutab seda teemat kell 14 kultuuriminister Tõnis Lukasega.