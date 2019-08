Kalev Kruus: UEFA superkarikal on olnud väga huvitav muster

„Mäng hakkab aga seisult 0:0 ja isegi siis, kui vastas on Liverpool. Tõsi ta on, et Jürgen Kloppi hoolealused võtsid avavoorust veenva 4:1 võidu Norwichi vastu ja pidasid oma mängu reedel, seega 48 tundi varem kui platsile tuli Chelsea,“ sõnas Kruus. Nädala alguses tulnud uudis, et Liverpooli väravavaht Allison Becker peab avavoorus saadud vigastuse tõttu pidama vähemalt neljanädalase pausi, on kindlasti muserdav, kuid vaevalt see UEFA Super Cupi eel riietusruumis liigset paanikat tekitab.

UEFA Super Cupi viimaseid aastaid on iseloomustanud üsna huvitav muster. Nimelt on see läbi aegade kaheksas kord, kui karika peale mängivad ühe riigi meeskonnad, aga viimasest kuuest finaalist oleme me sama riigi meeskondi vastamisi näinud koguni viiel juhul. Inglismaa klubid pole varem omavahel karika peale mänginud ja esimest inglaste omavahelist mõõduvõtu selles mängus vilistab naiskohtunike brigaad. Stéphanie Frappart, Manuela Nicolosi ja Michelle O'Neill lähevad ajalukku kui esimesed naised, kes määravad õigust UEFA finaalis meeste mängus.

„Kui me eelmisel aastal saime Tallinnas samas mängus kaasa elada Madridi Atletico võidule Madridi Reali üle, siis nägime, kuidas Euroopa liiga võitja tegi selja prügiseks Meistrite liiga võitjal. Läbi aegade on seis täna veel Meistrite Liiga võitjate kasuks 23:20,“ lisas Kruus.

Liverpoolile on see klubi ajaloo kuues UEFA superkarika kohtumine, seni on hooaja esimene Euroopa karikas võidetud kolmel korral. Chelseale on see neljas kord seal mängida, seni peetud kolmest mängust on karikas suudetud võita vaid korra. Vaata UEFA superkarika kohtumist kolmapäeval otseülekandes algusega kell 21.50 TVPlay Sportsis ja tvplaypremium.ee/live pealt. Kommenteerivad Kalev Kruus ja Toomas Vara.