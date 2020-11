Kaamera ees onaneerimine, koondisest eemaldamine, fännide mõnitus ja emotsioone vabastav värav

Dzjuba oli tänulik nendele inimestele, kes keerulisel hetkel teda toetasid. „Ma ei unusta seda toetust iialgi, olen selle eest väga tänulik. See on minu teekond, see pole kerge, kuid olgu mis on, olen tänulik," jätkas ta pühapäeva õhtupoolikult salvestatud videopöördumises. „Ma tänan saatust karmi, kuid kasuliku õppetunni eest - kuid selles kõiges olen ma ise süüdi."

