Ka Läti läheb EM-valiksarjas esimesi punkte jahtima

Leedulastel on B-alagrupis õnnestunud saada üks punkt. Nende järgmised võimalused on 11. oktoobril Ukraina ja 14. oktoobril Serbia vastu.

Läti pole G-grupis punktiarvet avanud, nad on seni kaotanud kõik kuus matši ja löönud vaid ühe värava. Läti koondis võõrustab täna Poolat ja kohtub 14. oktoobril taas Iisraeliga.

Esimestes matšides tuli Poolalt vastu võtta 0:2 ja Iisraelilt 0:3 kaotus. Pärast kuut vooru juhib selles grupis Poola 13 punktiga. Järgmised on Sloveenia (11), Austria (10), Põhja-Makedoonia (8) ja Iisrael (8).

Küllaga põnevust peaks pakkuma 11. oktoobri kohtumine A-grupi liidrite Tšehhi ja Inglismaa vahel. Inglismaa on võitnud kõik neli matši ja Tšehhi on viiest mängust kogutud 9 punktiga teisel kohal. Esimene omavaheline kohtumine Inglismaa pinnal lõppes võõrustajatele 5:0 võiduga.

12. oktoobril astuvad Taani jalgpalluritele vastu Šveitsi sportlased. D-grupi liider on Iirimaa, kes skooris viies mängus 11 punkti. Taanil on 9 ja Švetsil 8 punkti, kuid nad on ka mänginud vaid 4 korral. Esimene matš Šveitsi ja Taani vahel lõppes 3-3 viigiga.

Huvitav on ka 14. oktoobri Prantsusmaa ja Türgi mõõduvõtt. 6 vooru järel on nendel H grupi meeskondadel 15 punkti ja esimese duelli võitis üllatuslikult Türgi 2-0.

15. oktoobril üritab Rootsi kodupinnal Hispaaniale vastu saada. F grupis pole Hispaania 6 kohtumise käigus kaotanud ühtegi punkti, Rootsi on 11 punktiga teine.

UEFA Euro 2020 kvalifikatsioonimänge on võimalik vaadata voogedastusteenuses TVPlay Premium ning TVPlay Sports ja TVPlay Sports+ telekanalitelt. Järgmise 2 nädala jooksul kantakse üle 12 kohtumist.

Ülekannete kava:

10. oktoober