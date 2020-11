Juventusest lahkuda plaaniv Cristiano Ronaldo hakkab peagi otsima uut tippklubi

Samal ajal on 35-aastane Ronaldo mitmel korral väitnud, et ta soovib tipptasemel mängida 40-eluaasta täitumiseni. Seega usutakse Itaalias, et Juventusest lahkumise järel soovib portugallane liituda veel mõne Euroopa suurklubiga. USA-sse ja Hiinasse siirdumine pidi olema Ronaldo puhul esialgu välistatud.

„Kõik sõltub minu enesetundest ja minu motivatsioonist, kuna füüsilise poole pealt ei ole ühtegi küsimust,“ sõnas Ronaldo Marcale, et ta on võimeline ka 40-aastasena mõnes Euroopa tippklubis mängima.

Kõige rohkem on Ronaldo tulevikku seostatud Prantsusmaa suurklubi PSG-ga. Eelnevalt on Ronaldo kuulunud Madridi Reali ja Manchester Unitedi ridadesse.