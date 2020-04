Juventuse täht avaldas Cristiano Ronaldole tõe: ütlesin talle, et Argentinas kõik vihkavad teda

Jalgpallimaailmas on juba enam kui kümme aastat arutatud, kas maailma parim jalgpallur on ikkagi argentiinlane Lionel Messi või portugallane Cristiano Ronaldo. Argentiinlase Dybala sõnul Ronaldo tema kodumaalt poolehoidjaid omale ei leia. "Ütlesin talle: Ronaldo, Argentinas kõik vihkavad sind. Me vihkame seda, kes sa oled, sinu olekut ja isegi seda, kuidas sa kõnnid."

Dybala avaldas, et tema arvamus Ronaldost on aga muutunud aja jooksul, mil nad koos Juventuses mänginud on. "Tõde on see, et ta üllatas mind. Ta on hoopis teistsugune inimene."

Dybala langes ka ise mullu suvel Argentinas kriitikarahe alla, sest sõnas, et Messi kõrval on rahvuskoondises raske mängida. "Ma ei kavatsenud kunagi oma meeskonnakaaslast kritiseerida. Tahtsin lihtsalt parandada midagi. Rääkisin Lioneliga, sest oleme mõlemad taktikaliselt sarnase mängustiiliga. Ma ei saanud ei jalgpalli MM-il ega Copa Americal palju mänguminuteid, aga austasin alati treenerite otsust."