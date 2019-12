Juventuse tähe avaldus: Ronaldo jäi auhinnata, sest Madridi Real tahtis nii

Teatavasti pälvis mullu Ballon d'Ori Madridi Real täht Luka Modric, kelle järel teenis teise koha Ronaldo. Portugallane jäi ka tänavu parima mängija tiitlist ilma, kui kuuendat korda anti Ballon d'Or Lionel Messile. Ronaldo jäi kolmandaks, kahe mängija vahele mahtus Liverpooli kaitsja Virgil van Dijk.

"Ronaldolt rööviti eelmisel hooajal Ballon d'Or, sest Madridi Real töötas selle nimel, et ta ei võidaks seda," rääkis Ronaldo meeskonnakaaslane Chiellini. "See on väga kummaline."

"Kogu austuse juures Luka Modrici vastu, siis isegi oma karjääri parimal hooajal ta ei väärinud seda," jätkas itaallane. "See oli signaal Madridi Reali poolt, sest nad ei tahtnud, et Ronaldo võidaks."

"Modric võitis Meistrite Liiga, aga selle loogika järgi oleks see aasta pidanud võitma van Dijk või siis mullu Antoine Griezmann, Paul Pogba või Kylian Mbappe oma saavutuste eest MM-il. Modrici valimine lihtsalt polnud loogiline."