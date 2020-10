Juubilar Maradona kaotas koroonaviiruse tõttu lähedase: usaldan Putinit, vaktsiin tuleb varsti

Maradona õemees suri pärast koroonaviirusesse nakatumist, maailmameistri õde Lili sattus haiglasse. Maradona ise on maailmas löönud laineid klaasist maskiga.

Space age face mask and sanitizer for the 'hand of god' as Maradona watches on in today's friendly for his Gimnasia LP side as they face San Lorenzo.pic.twitter.com/gjqKbNYFMn — Paul Reidy (@paulreidy67) September 30, 2020

"Koroonaviirus on kõige hullem asi, mis meiega juhtuda sai. Ma ei ole kunagi midagi sellist näinud. Ladina-Ameerika on eriti kõvasti pihta saanud. Loodan, et see saab varsti läbi. Paljud inimesed on kaotanud töö, neil on väga raske," rääkis argentiinlane.

Maradona usub, et suur roll viiruse tõkestamisel on Venemaal. Seal on registreeriti juba augustis maailma esimene koroonaviiruse vaktsiin, aga masstootmiseni pole veel jõutud.

"Usaldan president Vladimir Putinit. Olen kindel, et vaktsiin tehakse nii kiiresti kui võimalik kättesaadavaks. Seda olukorda pole võimalik enam kaua taluda," ütles Maradona.

