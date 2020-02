Juubelihooaeg, uued tiimid, rekordsumma raha ja palju tähelepanu. Erik Sorga astub suurele lavale

USA jalgpalli profiliiga on jõudnud juubelihooajani. Käes on veerandsajand ehk algab liiga 25. aasta. Veel 15 aastat tagasi vaakus MLS hinge. Õhus olid tõsised pankrotikahtlused. 12 tiimiga sarjas oli palju asju halvasti. Aga pärast seda algas tõus. Sellest esimesest lainest sai osa Joel Lindpere. Nüüd kihutatakse USA-s täistuuridel ning rongile on hüpanud eestlaste esiründaja Erik Sorga.