Jürgen Kloppi tembud: sakslane tuli Meistrite liiga finaali eel võistkonna ette Cristiano Ronaldo bokserites

Klopp tuli riietusruumis mängijate ette Cristiano Ronaldo kaubamärgi CR7 bokserites, mis olid tõmmatud särgi peale. Toona mängis Ronaldo veel Liverpooli finaalivastase Madridi Reali eest.

"Terve riietusruum oli põrandal ja naeris lakkamatult. See murdis matši eel korralikult jää ära. Selliste mängude eel on kõik tavaliselt keskendunud ja tõsised. Aga tema suutis ennast vabaks lasta ja sellise nalja teha," meenutas Wijnaldum The Athleticule.

"Tegelikult on ta häid nalju teinud sadu kordi. Kui mängijad näevad, et treener on lõdvestunud ja rahulik, kandub see neile üle. Ta on enne mänge isarollis. Kloppi naljad ja kehakeel aitavad meil pingeid maha võtta," lisas Hollandi koondislane.

Kuigi pallurite tuju oli enne finaali hea, ei päästnud see Liverpooli 1:3 kaotusest.